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Андрій Єрмак обговорив із Джейком Салліваном підготовку зустрічі у форматі «Рамштайн»

4 жовтня 2024 року - 16:01

Андрій Єрмак обговорив із Джейком Салліваном підготовку зустрічі у форматі «Рамштайн»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Сторони обговорили візит Президента України до США, зокрема презентацію Плану перемоги, а також рішення Президента Джозефа Байдена про збільшення безпекової допомоги Україні. Андрій Єрмак подякував за змістовну зустріч Володимира Зеленського з Джозефом Байденом у Вашингтоні.

Окрему увагу приділили підготовці до зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 12 жовтня. Керівник Офісу Президента наголосив на важливості підтримки України з боку Сполучених Штатів.

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