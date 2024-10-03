Андрій Єрмак обговорив із Джейком Салліваном підготовку зустрічі у форматі «Рамштайн»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Сторони обговорили візит Президента України до США, зокрема презентацію Плану перемоги, а також рішення Президента Джозефа Байдена про збільшення безпекової допомоги Україні. Андрій Єрмак подякував за змістовну зустріч Володимира Зеленського з Джозефом Байденом у Вашингтоні.

Окрему увагу приділили підготовці до зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 12 жовтня. Керівник Офісу Президента наголосив на важливості підтримки України з боку Сполучених Штатів.