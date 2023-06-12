Андрій Єрмак обговорив із колишнім єврокомісаром з питань довкілля та екс-міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем діяльність міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у режимі відеоконференції з колишнім єврокомісаром з питань довкілля та екс-міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, під час якої сторони обговорили напрями діяльності міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії, що створюється при Офісі Глави держави.

Андрій Єрмак подякував Маргот Вальстрем за постійну підтримку України, зокрема в питаннях протидії злочинам Росії проти довкілля.

Керівник Офісу Президента наголосив, що міжнародна робоча група має зосередитися на декількох напрямах, серед яких – оцінка шкоди, завданої Росією навколишньому середовищу, відповідальність за екоцид та інші злочини проти довкілля, питання екологічного відновлення.

«У зв'язку зі спричиненою Росією катастрофою на Каховській ГЕС та всіма ризиками, з якими ми стикаємося, я вірю, що наша робоча група швидко досягне перших результатів і приверне глобальну увагу до масштабів екологічних злочинів Росії та необхідності об’єднання зусиль усього світу для протидії екологічним злочинам Росії», – зазначив Андрій Єрмак.

Зі свого боку Маргот Вальстрем відзначила важливість створення міжнародної робочої групи й погодилася із твердженням про те, що екологічні проблеми, з якими Україна зіткнулася через російське вторгнення, стосуються всього світу. За її словами, необхідно дати всебічну оцінку збиткам, завданим довкіллю.