Андрій Єрмак обговорив із послами країн «Групи семи» та ЄС підтримку запропонованої Україною формули миру

У межах регулярного діалогу відбулася чергова зустріч керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака з послами країн «Групи семи» (G7) та головою Представництва Європейського Союзу.

Андрій Єрмак привітав представника Японії з початком головування Токіо в «Групі семи» та висловив сподівання на продовження активної співпраці з державами G7.

Очільник Офісу Президента докладно поінформував співрозмовників про ситуацію на фронті та висловив подяку державам «Групи семи» за схвалені напередодні історичні рішення про надання Україні вкрай необхідної важкої бронетехніки.

У контексті наближення роковин початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни учасники зустрічі скоординували спільні дії країн «Великої сімки» та України на найближчу перспективу.

Зокрема, за словами керівника Офісу Глави держави, до вказаної дати може бути проведена спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій розглядатиметься резолюція про підтримку формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським під час виступу на нещодавньому саміті G19 в Індонезії.

«Важливо, щоб цей документ був схвалений максимально можливою кількістю голосів. Тож Україна розраховує на підтримку країн G7 у його ухваленні та сприяння мобілізації підтримки з боку інших держав», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони також обговорили підготовку до проведення саміту «Групи семи» та України.

Крім того, співрозмовники приділили увагу аналізу ефективності дотримання санкційних обмежень, запроваджених щодо держави-агресора, та узгодженню подальших спільних дій у цьому напрямі.

Учасники зустрічі обговорили можливі нові формати інформування світової спільноти, зокрема послів та представників країн-партнерів, про останні напрацювання експертної групи Єрмака-Макфола щодо санкцій проти Росії.

Під час зустрічі очільник Офісу Президента представив присутнім свого нового заступника Олексія Кулебу, який відповідає за регіональну політику.

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда подякував Андрію Єрмаку за інформування щодо безпекової ситуації в Україні, а також напрацювань у напрямі посилення санкційного тиску.

Він запевнив, що країни G7 і надалі підтримуватимуть Україну на шляху до перемоги.