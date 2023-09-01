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Андрій Єрмак обговорив із Послом Бразилії реалізацію Української формули миру 

1 вересня 2023 року - 20:41

Андрій Єрмак обговорив із Послом Бразилії реалізацію Української формули миру 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із Послом Бразилії в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою.

Під час спілкування основну увагу було приділено шляхам подальшого зміцнення двосторонніх відносин, зокрема заходам політичного діалогу на найближчий час. 

Керівник Офісу Президента подякував за долучення Бразилії до консультацій щодо практичної реалізації Української формули миру й наголосив на важливості подальших спільних зусиль у цьому напрямі. 

Співрозмовники позитивно оцінили призначення Посла України в Бразилії для розвитку двосторонніх відносин. 

«Новий Посол України в Бразилії має розпочати свою роботу найближчими днями. Переконаний, це матиме важливе значення для розвитку нашої співпраці», – зазначив Андрій Єрмак.

Сторони також відзначили важливість посилення інформаційної взаємодії для підвищення рівня обізнаності бразильського суспільства щодо подій у нашій країні.

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