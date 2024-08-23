Андрій Єрмак обговорив із представниками громадськості та бізнесу посилення взаємодії у сфері оборонного виробництва

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками громадських організацій, бізнесу та органів влади, на якій обговорили співпрацю щодо виробництва озброєнь і боєприпасів.

У заході взяли участь перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Андрій Єрмак наголосив, що держава, громадськість і бізнес мають налагодити діалог щодо посилення українського оборонного виробництва. Він також розповів про домовленості з країнами-партнерами щодо військової підтримки України.

«Ми розуміємо, що сьогодні недостатньо тієї допомоги, яку ми отримуємо. Тому альтернативи власному виробництву в нас немає. Я вважаю, що у певних галузях у нас є дуже великий прогрес. Але потрібна об’єднана робота, яка дасть нам бажаний результат», – сказав керівник Офісу Президента.

Він закликав представників бізнесу звертатися до Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при Главі держави з пропозиціями та проєктами у сфері оборонного виробництва.

Учасники зустрічі обговорили шляхи взаємодії між громадськістю та органами влади щодо контрактів на виробництво оборонної продукції, формування тактико-технічних характеристик, термінів виконання державних замовлень з огляду на актуальні завдання, які стоять перед Силами оборони України.