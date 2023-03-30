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Андрій Єрмак обговорив із представниками українських та міжнародних ЗМІ низку актуальних питань

31 березня 2023 року - 10:54

Андрій Єрмак обговорив із представниками українських та міжнародних ЗМІ низку актуальних питань

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з представниками українських та міжнародних ЗМІ. У спілкуванні також взяли участь заступники очільника Офісу Глави держави Роман Машовець та Олексій Кулеба.

На зустрічі обговорили низку актуальних питань українського порядку денного. 

Зокрема, було акцентовано на посиленні військової підтримки України партнерами й союзниками та зміцненні обороноздатності нашої країни. Також ішлося про ситуацію на фронті й забезпечення українських військовослужбовців.

Обговорювалися перебіг формування «Гвардії наступу» в системі МВС та нових бригад ЗСУ, мобілізація, підготовка українського війська до контрнаступу. 

Окремо приділили увагу міжнародному напряму, зокрема політичній, економічній та енергетичній співпраці України з партнерами. У цьому контексті присутні торкнулися питання взаємодії з державами «Великої сімки» та Глобального Півдня, зокрема з тими, які поки що зберігають нейтралітет щодо російсько-української війни. 

Учасники зустрічі приділили увагу й темі продовження та посилення санкційної політики стосовно РФ, питанню конфіскації російських активів на користь України. Також ішлося про повернення додому з Росії депортованих українських дітей, продовження дії зернової угоди та низки інших ініціатив нашої країни, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Крім того, під час зустрічі обговорювалося питання роботи Конгресу регіональних та місцевих влад при Президентові України.

 

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