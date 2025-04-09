Андрій Єрмак обговорив із радником Президента ПАР зусилля України для досягнення справедливого миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна прагне досягти справедливого та сталого миру, про що свідчать результати зустрічей української й американської команд у Саудівській Аравії. Водночас Росія ще більше затягує війну та продовжує атакувати українські міста й села. Керівник Офісу Глави держави розповів про наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, що забрав життя 20 українців та українок.

«Це демонструє, що Росія не хоче завершення війни. Але ми займаємо конструктивну позицію. Ми маємо спільне бачення разом з американцями в питанні повного припинення вогню, а також щодо великого гуманітарного треку: повернення дітей, звільнення військовополонених та цивільних осіб», – додав він.

Окремо йшлося про ситуацію на фронті. Очільник Офісу Президента поінформував про захоплених у полон двох громадян Китаю, які воювали проти України у складі російської армії. Він зазначив, що підтримувати окупантів та розпалювати війну ще більше – неприпустимо.

Андрій Єрмак та Сідні Муфамаді наголосили на важливості координації зусиль у різних сферах для зміцнення співпраці між Україною й ПАР та узгодили графік контактів на найвищому рівні на найближчу перспективу.

