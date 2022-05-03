Андрій Єрмак обговорив з американським підприємцем Кімбалом Маском підтримку України під час війни

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у форматі відеоконференції з американським підприємцем, членом ради директорів компаній Tesla та SpaceX Кімбалом Маском. У зустрічі також взяв участь віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Андрій Єрмак від імені Президента Володимира Зеленського та всіх українців подякував Кімбалу Маску та його брату, генеральному директору компанії SpaceX Ілону Маску, за підтримку нашої держави у важкі часи війни.

«Ми дуже цінуємо цю реальну підтримку України під час цієї жахливої війни з Росією. Ми вдячні за швидкісний інтернет завдяки (терміналам. – Ред.) Starlink, які ми отримали від вас. Дуже вдячні! Всі люди знають, яку велику роль ви відіграли в цій допомозі», – сказав керівник Офісу Президента.

Кімбал Маск наголосив, що для нього – велика честь допомагати нашій країні, адже сьогодні Україна бореться за демократію проти тиранії.

«Ми з вами. Дякую, що ви так відважно боретеся», – зазначив він.

Андрій Єрмак поінформував американського підприємця про ситуацію в Україні. Він повідомив, що нині найбільша кількість військ сконцентрована у південних та східних регіонах нашої країни.

Керівник Офісу Глави держави також нагадав про катастрофічну ситуацію в Маріуполі, заблокованому російськими військовими, та розповів про процес евакуації мешканців міста.

Також він відзначив важливість допомоги, яку під час війни надають Україні держави-партнери.

Андрій Єрмак запросив Кімбала Маска відвідати Україну у зручний для нього час. Керівник Офісу Президента зауважив, що американського підприємця можуть зацікавити проекти, які розробили талановиті українські фахівці з ІТ-галузі.

«Упевнений, вам дуже сподобається столиця України, а ми з вами зможемо детально поспілкуватися щодо можливих спільних проектів», – зазначив Андрій Єрмак.

Під час зустрічі було обговорено проекти й напрями співпраці, до яких може бути залучена компанія Кімбала Маска та американський бізнес загалом.

Керівник Офісу Глави держави проінформував співрозмовника про проект післявоєнної відбудови України, зокрема про ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо залучення країн-партнерів до відбудови населених пунктів, які постраждали внаслідок війни.

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подякував Кімбалу Маску та компанії SpaceX за надання Україні терміналів для підключення супутникового інтернету Starlink.

«Я знаю, що ви нам дуже допомагаєте в цьому напрямку, підтримуєте нас і працюєте з компаніями, щоб вони були в Україні. Дякуємо вам за це. Для нас важливо, що ви та ваша родина підтримуєте Україну», – сказав Михайло Федоров.