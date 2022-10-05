Андрій Єрмак обговорив з дипломатами Скандинавських країн ситуацію на фронті та посилення спроможностей сил оборони України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з представниками дипломатичного корпусу країн Скандинавії. На зустрічі були присутні надзвичайні та повноважні посли: Фінляндії – Яакко Лехтовірта, Королівства Швеція – Тобіас Тиберг, Королівства Норвегія – Ерік Сведал, Королівства Данія – Оле Міккельсен, а також аташе з питань оборони Посольства Швеції в Україні Бйорн Вільберн та аташе з питань оборони Посольства Данії в Україні Фелікс Еббестад.

Андрій Єрмак поінформував присутніх про успіхи України в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Він наголосив: для нашої країни надзвичайно важливо, щоб партнери володіли вичерпною інформацією щодо подій на фронті, адже від цього залежить безпекова ситуація в Україні.

«Важливо, щоб ви розуміли, що відбувається саме сьогодні, які в нас потреби і як ми рухаємося до нашої перемоги, нашої спільної перемоги», – зазначив очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак подякував дипломатам, лідерам, урядам і народам їхніх країн за активну допомогу Україні з перших днів війни та захист наших інтересів на світовій арені і в міжнародних організаціях.

«Ми це відчуваємо й дуже цінуємо», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента привітав Фінляндську Республіку та Королівство Швеція з рішенням щодо вступу до НАТО та консолідацією сил, які підтримали їх. Андрій Єрмак закликав представників цих країн, а також Данії та Норвегії підтримати й Україну на шляху до Альянсу.

«Ми розуміємо, що цей шлях не є простим, не є таким, який можна пройти дуже швидко. Але ця війна цілковито змінила світ – яким він був до 24 лютого і яким він став після російського вторгнення. Тому треба змінювати підходи й процедури. Безумовно, тримаючи консенсус, єдність усіх членів Альянсу», – сказав керівник Офісу Президента.

Він констатував: на сьогодні Україна, не маючи статусу члена НАТО, за підтримки партнерів уже знищила 50% потенціалу російського агресора.

«Сьогодні ми показали всьому світові, що Україна вміє боротись, уміє перемагати», – додав Андрій Єрмак і висловив переконання, що всі, хто має об’єктивне бачення подій, впевнені у перемозі України.

Тож, за його словами, подання Україною заявки на вступ до НАТО є потужним сигналом, а набуття нашою державою членства лише посилить Альянс.

«Більше немає жодних розмов про потенційну нейтральність України чи щось інше. Наш курс – це членство в НАТО. Наша мета у цій війні – повне відновлення нашої територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України. Тому ми впевнені, що наше членство лише посилить Альянс», – наголосив Андрій Єрмак.

Водночас керівник Офісу Глави держави звернув увагу співрозмовників на те, що на шляху до набуття членства в НАТО Україна потребуватиме гарантій безпеки. Він закликав підтримати напрацьовані спільно з міжнародними експертами та колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном рекомендації до Київського безпекового договору, який містить перелік необхідних гарантій.

Андрій Єрмак також запропонував дипломатам підтримати фінальний документ саміту НАТО, присвяченого останнім подіям в Україні та незаконним спробам анексії наших територій, який має відбутися у відеоформаті незабаром.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець і командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ «Херсон» Олександр Тарнавський розповіли представникам Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії про ситуацію на фронті. Також вони поінформували про перебіг мобілізації в РФ та спроби анексії Росією окупованих територій України.