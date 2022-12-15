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Окупанти не можуть здолати нашу армію, а тому знищують кожне місто й село; єдиний шлях це припинити – витісняти їх із нашої землі – звернення Президента України
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Андрій Єрмак обговорив з Джейком Салліваном продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України

13 грудня 2022 року - 21:40

Андрій Єрмак обговорив з Джейком Салліваном продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

До розмови також долучилися міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний з української сторони та міністр оборони Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі з американської.  

Представники України поінформували співрозмовників про актуальну ситуацію на фронті та заходи, що вживаються задля протидії російському агресору.

Сторони розглянули питання продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України, відзначили важливість посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Окремо співрозмовники приділили увагу шляхам досягнення справедливого миру в Україні, який був би заснований на фундаментальних принципах, закріплених у Статуті ООН, та передбачав притягнення держави-агресора до відповідальності.

Керівник Офісу Президента України подякував США, Президентові Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всьому американському суспільству за підтримку нашої країни й неоціненний внесок у захист цінностей свободи та демократії у Європі та всьому світі.

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