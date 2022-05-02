Андрій Єрмак обговорив з головним радником Президента Туреччини розбудову системи дієвих гарантій безпеки для України 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із речником Президента, головним радником Президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином.

Андрій Єрмак поінформував турецького колегу про ситуацію на фронті та героїчний опір українського народу агресору. Окремо керівник Офісу Глави держави повідомив про вкрай складну ситуацію в місті Маріуполі на Донеччині.

Співрозмовники обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці.

Особливу увагу було приділено розбудові системи дієвих міжнародних гарантій безпеки для нашої держави. Україна зацікавлена в тому, щоб Туреччина була однією з її сторін.