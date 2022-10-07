Андрій Єрмак обговорив з головою комітету Бундестагу з питань оборони безпекову допомогу Україні

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із головою комітету Бундестагу ФРН з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, яка перебуває в Україні вже з другим візитом з початку повномасштабного російського вторгнення. Основними темами перемовин були: необхідність максимально жорсткої міжнародної реакції на незаконні спроби Росії анексувати українські території, а також шляхи посилення оборонної допомоги нашій державі з боку ФРН.

На початку зустрічі Андрій Єрмак докладно поінформував співрозмовницю про ситуацію на фронті й подякував їй за рішучу підтримку України в умовах російської агресії. Важливим стало різке засудження головою оборонного комітету Бундестагу цинічного російського фарсу з псевдореферендумами та рішеннями про спроби приєднання територій України, які є нікчемними з міжнародно-правового погляду та не матимуть жодного впливу на повне відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Сторони відзначили схвалення Європейським Союзом восьмого пакету санкцій та погодилися з необхідністю подальшого нарощування санкційного тиску на державу-агресора, а також її повної міжнародної ізоляції.

Співрозмовники предметно зупинилися на оборонній взаємодії України та Німеччини. Андрій Єрмак висловив подяку Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн за чітку позицію на користь надання Німеччиною нашій державі важкого озброєння, включно з БМП Marder і танками Leopard, задля зміцнення потенціалу ЗСУ у протистоянні повномасштабному російському вторгненню, а також систем ППО для захисту українського неба від ракетного терору Росії.

Було констатовано, що з метою реалізації своїх реваншистських планів у Європі та світі Росія використовує всі можливі інструменти, вдаючись до енергетичного, ядерного, радіаційного та інших форм шантажу. Як приклад було наведено збройну окупацію та спробу привласнення Росією Запорізької АЕС, що загрожує катастрофою планетарного масштабу.

Співрозмовники відзначили важливість належного виконання експортної зернової ініціативи та необхідність її продовження попри перешкоди з боку РФ.

Відбувся обмін думками щодо планованих важливих заходів міжнародно-правового характеру, а також ініціатив України в ООН.

Керівник Офісу Президента і голова комітету Бундестагу обговорили питання практичних механізмів міжпарламентської співпраці України та Німеччини, зокрема по лінії оборонних комітетів.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн відзначила, що у ФРН Україну підтримує понад 80% населення, та висловила переконання у збереженні такого високого рівня солідарності німецького суспільства з нашою державою.