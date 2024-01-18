Андрій Єрмак обговорив з міністром закордонних справ Угорщини підготовку зустрічі, запланованої на кінець січня

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Співрозмовники обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу Глави держави.

«Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також подякував Петеру Сіярто за участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.