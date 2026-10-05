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Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц поспілкувалися з рятувальниками, які ліквідовували наслідки цілеспрямованого російського удару по будівлі НАН у Києві

4 жовтня 2026 року - 14:18

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц поспілкувалися з рятувальниками, які ліквідовували наслідки цілеспрямованого російського удару по будівлі НАН у Києві

Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приїхали до будівлі Національної академії наук України та поспілкувалися з рятувальниками, які ліквідовували наслідки російської атаки 28 вересня. Унаслідок прямого влучання російського «шахеда» в НАН загинуло двоє людей і семеро зазнали поранень.

Під час спілкування лідерів із рятувальниками у Києві пролунав черговий сигнал повітряної тривоги через загрозу російських ударів. Голова ДСНС Андрій Даник продемонстрував Фрідріху Мерцу за допомогою спеціального програмного забезпечення рух російських дронів у реальному часі.

«Ми не будемо затримуватися. Небезпечні моменти. Ми тут, біля нашої Національної академії наук. Удар було спрямовано саме на академію, на її президента і науковців – усі вони були там. Ми бачили відео: вони просто хотіли атакувати академію та знищити її», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що росіяни не припиняють обстрілів навіть попри перебування в Києві канцлера Німеччини та німецької делегації.

«Росіяни – абсолютно варварські сусіди. Але є і позитив: у нас є єдність і сильні партнери. Ми дуже вдячні, Фрідріху, за те, що ти тут. Це важливий меседж, дуже сміливий меседж і від тебе особисто, і від Німецького народу. Щиро дякуємо», – сказав Володимир Зеленський.

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