Андрій Єрмак обговорив з Орландо Блумом посилення захисту прав українських дітей

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив із британським актором театру й кіно, послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом сприяння в поверненні незаконно депортованих Росією українських дітей.

У зустрічі також взяла участь команда ЮНІСЕФ на чолі з головою представництва фонду в Україні Муратом Шахіним.

Андрій Єрмак подякував Орландо Блуму за постійну багаторічну підтримку України, надзвичайно важливу для нашого народу. Він зазначив, що нинішній візит актора – це ще один сигнал світу про підтримку України, яка протистоїть повномасштабній російській агресії.

Окремо керівник Офісу Президента відзначив важливу місію Орландо Блума як посла ЮНІСЕФ щодо допомоги дітям.

«Тому ми хочемо обговорити з вами дуже важливе для нас питання захисту українських дітей. Я кажу про незаконну депортацію українських дітей Росією. Ми зіткнулися із ситуацією, коли у ХХІ столітті у світі не існує механізму – жодної організації – яка б знала чи могла подолати цю проблему», – сказав Андрій Єрмак.

Як наголосив керівник Офісу Глави держави, ця проблема охоплює різні випадки. По-перше, йдеться про дітей, яких російські окупанти забрали від батьків і під приводом оздоровлення відправили на територію Росії. Цих дітей досі утримують там.

«Тому необхідно говорити про це публічно, щоб світ знав, що тисячі українських дітей, які мають батьків, дідусів і бабусь, не можуть повернутися додому в Україну», – зазначив Андрій Єрмак.

Друга категорія дітей, за словами керівника Офісу Глави держави, – ті, яких Росія незаконно вивозить з окупованих українських територій. Діти втратили батьків, але мають родичів в Україні: бабусю, дідуся, тітку чи дядька, що підтверджується документально. Окупанти не повертають дітей їхнім рідним, а віддають на усиновлення на території Росії, розповів Андрій Єрмак.

Третя категорія дітей – найскладніша: маленькі українці, незаконно вивезені до РФ із дитячих будинків, розташованих на тимчасово окупованих територіях України.

«Президент Володимир Зеленський і команда Офісу Глави держави зараз працюють над тим, щоб повернути наших дітей, включно з тими малюками, які не мають родичів. Ми можемо надати їм кращі умови життя, ніж вони мають у Росії», – зауважив Андрій Єрмак.

За його словами, в Україні триває реформа інтернатних закладів, у результаті якої буде створена система на основі сімейних форм виховання і діти зростатимуть у родинах.

Андрій Єрмак також поінформував про створення під патронатом Офісу Президента України міжнародної робочої групи за участю членів уряду та представників міжнародних інституцій, яка на постійній основі працює над питанням повернення незаконно вивезених дітей.

Радниця – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук розповіла, що українська сторона на цей час встановила імена 16 тис. 207 дітей, депортованих до Російської Федерації чи Білорусі або примусово переміщених на окуповані території України. Майже 200 з них – сироти й діти, позбавлені батьківського піклування. Водночас, за її словами, таких незаконно вивезених дітлахів – декілька сотень тисяч, проте їхні дані наразі неможливо встановити, адже Україна не має доступу до тимчасово окупованих Росією територій.

«Нам вдалося повернути 327 дітей, зокрема 17 кілька днів тому. І ми знаємо, що там з ними відбувається. Вони втрачають можливість розмовляти українською мовою – їх змушують говорити російською, вивчати російську культуру. Також їх б’ють і не дають спілкуватися зі своїми батьками, рідними – відразу забирають мобільні телефони й кажуть, що батькам вони більше не потрібні», – повідомила вона.

Дарʼя Герасимчук акцентувала, що такі дії стосовно українських дітей мають ознаки геноциду і Міжнародний кримінальний суд уже видав ордер на арешт Президента РФ Володимира Путіна.

Радниця керівника Офісу Президента Дарʼя Зарівна додала, що такі кроки Росії невипадкові – це частина стратегії, яку РФ реалізує ще з 2014 року, коли анексувала український півострів Крим.

«Вони створили проект під назвою «Потяг надії» (The Train of hope), згідно з яким громадяни Росії могли приїхати поїздом до Криму, щоб незаконно усиновити українських дітей», – розповіла Дарʼя Зарівна.

Як зазначив Андрій Єрмак, Україна закликає ЮНІСЕФ активізувати свої зусилля щодо розв’язання питання повернення депортованих дітей, зокрема шляхом залучення своїх послів по всьому світу.

«Ми говоримо щодо цього з ООН, з ЮНІСЕФ, зі структурами Євросоюзу. Але нам потрібні люди-амбасадори, першопрохідці, які б розповідали світу про цю проблему: тисячі українських дітей незаконно депортовані до Росії, і їх усіх потрібно повернути додому, в Україну. Ми будемо щасливі якщо ви допоможете нам у цьому, тому що діти – це наше майбутнє», – наголосив керівник Офісу Президента.

Зі свого боку Орландо Блум висловив готовність розповідати світові про те, що відбувається з українськими дітьми. Водночас він наголосив, що для більшої ефективності необхідна стратегія, яка гарантуватиме порятунок дітей і їхнє успішне повернення додому.

Посол доброї волі ЮНІСЕФ також розповів про свою поїздку до села Демидів Київської області та знайомство з багатодітною родиною. У цій сім’ї – дев'ятеро дітей, з яких четверо – усиновлені. На думку британського актора, ця родина – чудовий приклад України майбутнього, де діти, які залишилися сиротами, зростають у родинах, а не в інтернатах.