Андрій Єрмак обговорив з представниками місцевої влади ситуацію з поширенням COVID-19 після Великодня

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак за дорученням Глави держави провів селекторну нараду з міськими головами та головами обласних державних адміністрацій. Учасники обговорили ситуацію з поширенням епідемії COVID-19 у регіонах після Великодніх свят, забезпечення лікарень медичними приладами та препаратами, а також співпрацю місцевої влади для ефективного проходження карантину та періоду епідемії.

Керівник Офісу Президента закликав очільників міст та областей контролювати дотримання карантинних обмежень. Адже, за оцінками, Україна ще не пройшла піку захворюваності на COVID-19.

«І ви як місцева влада, і ми – відповідальні за життя та здоров'я наших громадян. Зараз украй необхідним є збереження карантинних заходів. Щойно з’явиться перша можливість послабити ці заходи – відкрити ринки чи транспорт, дати можливість бізнесам працювати – ми обов’язково одразу це зробимо. Стан людей та економіки сьогодні – ключове питання і для Президента, і для Кабінету Міністрів. Однак ми ще навіть не пройшли піку захворювання й не хочемо повторити найгірші сценарії інших країн», – наголосив Андрій Єрмак.

Заступниця керівника Офісу Президента з соціальних питань Юлія Соколовська повідомила, що найближчим часом уряд розгляне питання додаткового фінансування НСЗУ для боротьби з COVID-19 на 15,8 мільярда гривень. Ці кошти спрямують на оплату діяльності мобільних бригад, доплати лікарям швидкої допомоги, які працюють з недужими на коронавірусну інфекцію. Також з них можна буде профінансувати стаціонарні лікарні, перепрофільовані для прийняття хворих на COVID-19.

Крім того, учасники наради обговорили необхідність пояснення українцям, що на травневі свята слід уникати скупчень людей.

Андрій Єрмак також наголосив на важливості злагодженої співпраці та комунікацій місцевої, обласної та центральної влади для вирішення всіх нагальних проблем.

«Життя та здоров’я наших людей має стояти над будь-якими політичними питаннями. Усі політичні питання – другого плану, порівняно зі збереженням нації», – зазначив керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що такі наради будуть системними для найбільш ефективної координації дій влади.