Андрій Єрмак обговорив з президентом Фонду підтримки демократії Деймоном Вілсоном допомогу США та зусилля України в боротьбі з РФ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з американським експертом з питань зовнішньої політики, президентом Фонду підтримки демократії (National Endowment for Democracy, NED) Деймоном Вілсоном, який перебуває у Києві. Андрій Єрмак відзначив партнерську співпрацю України та США.

«У цей складний час ми розуміємо, хто наші друзі та стратегічні партнери. І, звісно, США посідають надзвичайно важливе місце в підтримці України», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента відзначив успішність візиту в Україну Державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна, а також візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

«І, звісно, ми чекаємо на Президента Байдена», – додав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що попри значну підтримку з боку Сполучених Штатів Україна потребує більше озброєння, адже війна триває, і весь світ бачить ситуацію на південному сході нашої держави, включно з Маріуполем. За його словами, переговори з партнерами України відбуваються щодня на всіх рівнях.

«Життя людей у Маріуполі залежить від того, як швидко ми отримаємо допомогу. Ми просимо всіх: будь ласка, врятуйте наших людей, дітей, дружин», – сказав він і додав, що рахунок іде на дні.

Крім того, особлива увага приділяється санкційній політиці. Керівник Офісу Президента наголосив: важливо, щоб санкції були дієвими та працювали ефективно. Для цього була створена спеціальна міжнародна експертна група.

Андрій Єрмак також відзначив роботу з партнерами щодо гарантій безпеки України, які не повинні стати повторенням Будапештського меморандуму.

«Україна після війни хоче бути певною, що повторення цього не буде. Другий Будапештський меморандум абсолютно виключається. Ми щодня проводимо консультації з нашими партнерами щодо безпекового майбутнього України… Це мають бути чіткі, юридично зафіксовані зобов’язання, гарантії», – наголосив він.

Як зазначив керівник Офісу Глави держави, якщо у світі не існує дієвого механізму, щоб зупинити війну та перешкодити її початку, то це вердикт усій світовій безпековій системі, тож потрібно будувати нову.

Керівник Офісу Президента наголосив, що для України важливо, щоб ця війна не набула затяжного характеру, адже, виснажуючи Росію, вона водночас забиратиме життя українців і руйнуватиме наші міста та інфраструктуру.

«Для нас на першому місці – захист наших людей, українців. Для нас дуже важливо, щоб наші герої залишилися живими. Щоб їхні сім’ї були живі і щоб наші міста не були зруйновані вщент», – акцентував Андрій Єрмак.

Тому, за його словами, цю війну потрібно закінчувати якнайшвидше, але на українських умовах. Важливо, щоб почала відновлюватися українська економіка, а громадяни нашої країни, які виїхали за кордон, рятуючись від російських бомбардувань, повернулися додому, адже вони цього прагнуть.

Деймон Вілсон відзначив боротьбу українців та підтримку Сполученими Штатами зусиль України в цій боротьбі.

«Україна творить історію, своє демократичне майбутнє просто зараз. Американський народ підтримує українців у їхній боротьбі за свободу й демократію. І весь Конгрес, наші люди, весь американський політикум стоїть разом з Україною. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати український народ, щоб Україна перемогла у цій війні, деокупувала свої території та повернула мир», – сказав він.