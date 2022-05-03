Андрій Єрмак обговорив з радниками лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції безпекові питання й посилення санкційної політики щодо РФ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у форматі відеоконференції з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, радником Прем’єр-міністра Великої Британії з національної безпеки Стівеном Лавгроувом, радником федерального канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Пльотнером, радником Президента Французької Республіки з питань відносин з Україною та Росією Ізабель Дюмон, іншими представниками французької сторони.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовників про перебіг подій на фронті, зазначивши, що найскладнішою ситуація залишається на південному сході України, де Росія зосередила значні сили.

Також він розповів про евакуаційну місію із заблокованого російськими військами міста Маріуполя на Донеччині. За словами керівника Офісу Президента, у вівторок 156 українських громадян, які укривалися від російських бомбардувань у підвалах заводу «Азовсталь», нарешті дісталися Запоріжжя та перебувають у безпеці.

Водночас, як зазначив Андрій Єрмак, російські війська і надалі обстрілюють «Азовсталь», де й досі перебувають цивільні та поранені військові, які потребують невідкладної медичної допомоги. Гуманітарна ситуація в Маріуполі залишається катастрофічною.

Керівник Офісу Президента наголосив на необхідності вжиття всіх зусиль, щоб деблокувати людей, які перебувають на заводі.

У межах постійного діалогу сторони продовжили обговорення майбутніх гарантій безпеки для України. Наша держава, яка зіткнулася з російською агресією, зацікавлена в отриманні чітких і конкретних гарантій.

Також сторони обговорили підготовку наступного санкційного пакету стосовно Росії. План дій щодо посилення санкцій, який напрацювала міжнародна експертна група Єрмака-Макфола, був переданий партнерам України.

Співрозмовники погодилися, що санкційний тиск на Росію має посилюватися, допоки вона не припинить агресивної війни й не почне шукати мир.