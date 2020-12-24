Андрій Єрмак підсумував складний 2020-й: Україна стала міцнішою

Сьогодні можна констатувати: загальні рішення щодо карантину були правильними, робота влади ніколи не зупинялась і нині триває. Про це у своїй колонці на сайті LIGA.net написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, навіть найпотужніші країни виявились неготовими до пандемії.

«Розрахунки вчених доводять: вдалось уникнути масштабної трагедії – без жорсткого карантину навесні та адаптивного влітку кількість смертей від COVID-19 в Україні до кінця року могла скласти 125-145 тисяч», – наголосив Андрій Єрмак.

Він зазначив, що сьогодні Україна має меншу відносну смертність (від кількості заражень) порівняно з Великою Британією, Францією чи Італією.

Керівник Офісу Президента також звернув увагу, що епідемія проявила і зворотний бік децентралізації, коли рівень політичної відповідальності та менеджменту на місцях не завжди відповідав рівню переданих повноважень і фінансів.

«Незважаючи на світову кризу, падіння української економіки 2020 року складе близько 5%. Це точно кращий результат, ніж прогнозували нам вчені та показують багато інших країн», – зауважив Андрій Єрмак та як приклад навів прогнози Єврокомісії: 2020 року економіка єврозони скоротиться на 7,8% (незважаючи на величезні економічні стимули).

«Попри світову кризу Україна зберігає макроекономічну стабільність і вчасно виплачує борги. Як би не критикували президентські програми «Велике будівництво», дешевого кредитування та інші заходи підтримки економіки, саме вони допомогли пом’якшити економічне падіння», – зазначив він.

За словами Андрія Єрмака, антиконституційне рішення Конституційного Суду, незважаючи на зусилля внутрішніх та зовнішніх ворожих сил, не змогло зруйнувати нашу антикорупційну систему та посварити Україну із західними партнерами, а затримка у співпраці з міжнародними донорами не призвела до фінансової катастрофи, як пророкували любителі шукати «зраду».

«Факти упевнено спростовують пропаганду деяких політиків. Вони намагаються посіяти в Україні вірус паніки, який буває більш небезпечним, ніж найтяжча вірусна хвороба. А нам потрібно бути як ніколи зібраними та згуртованими», – написав керівник Офісу Президента України.

«Наступного року на нас чекає дуже багато цікавої і важливої роботи. Володимир Зеленський надав чітку стратегічну візію – прискорення розвитку України. І наше завдання – перетворити це на реальне поліпшення життя всіх українців», – зазначив керівник Офісу Президента.

За словами Андрія Єрмака, Володимир Зеленський сьогодні є лідером реформ і боротьби з корупцією, але щоб прискорити реалізацію довгострокових планів, потрібно подолати спротив старої системи.

Для команди Президента України важливо продовжити розбудову країни – транспортної, енергетичної та соціальної інфраструктури, медичної системи. «Наступного року приділимо серйозну увагу освітнім та культурним об'єктам. Продовжимо будувати якісні дороги, які мають привести людей до відремонтованих театрів, музеїв, замків та інших туристичних «магнітів», – наголосив Андрій Єрмак.