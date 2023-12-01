Андрій Єрмак поговорив з кардиналом Маттео Дзуппі та подякував за повернення в Україну незаконно депортованого підлітка

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі.

Андрій Єрмак подякував Маттео Дзуппі за значні зусилля в поверненні на батьківщину українського підлітка Богдана Єрмохіна, якого окупанти незаконно депортували до Росії із захопленого Маріуполя.

«Я дуже ціную все те, що ви робите. Ви справжній друг України, і я сподіваюся, що за вашого лідерства ми зможемо повернути до України багатьох дітей», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зазначив, що під час третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників, яка відбулася на Мальті, було започатковано міжнародну коаліцію з повернення незаконно депортованих до Росії українських дітей.

Маттео Дзуппі висловив бажання відвідати Україну найближчим часом.