Андрій Єрмак поінформував сенаторів США про ситуацію на фронті та посилення української армії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак організував брифінг для делегації сенаторів Сполучених Штатів Америки, які перебувають у нашій країні з візитом.

У зустрічі взяли участь сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, сенатори від Демократичної партії Річард Блюменталь і Шелдон Вайтгауз, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Андрій Єрмак зазначив, що радий вітати американських сенаторів, які не вперше відвідують Україну під час жахливої війни.

«Я радий знову вітати вас в Офісі Президента. Сьогодні ви почуєте інформацію безпосередньо з фронту, що дуже важливо в контексті розуміння поточної ситуації», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Він висловив сенаторам подяку за підтримку України в найкритичніші моменти.

Під час зустрічі сенаторів було ознайомлено із перебігом протистояння повномасштабному вторгненню Російської Федерації. Представники української розвідки та командувачі угруповань військ поінформували американську делегацію про ситуацію довкола кордонів України та оцінку перспектив подальших дій російських військ, ситуацію на східному фронті, ефективність застосування сил і засобів протиповітряної оборони. Також сенаторам було передано інформацію про потреби підрозділів сил оборони для підвищення їх ефективності, зокрема щодо захисту від ударів ворога з повітря.

Окрему увагу було приділено питанню захисту об’єктів критичної інфраструктури, серед іншого техногенно небезпечних.

«Ми занепокоєні тим, що ці атаки триватимуть. Ви знаєте, що вони були і в новорічні свята, зокрема в новорічну ніч. Тоді було випущено близько 200 ракет і дронів. Вони не зупиняться», – розповів Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості протиповітряного захисту, оскільки після таких ударів мільйони людей залишаються без електрики, іноді без води на кілька днів, навіть попри те, що відповідні служби, зокрема «Укренерго», цілодобово працюють над тим, щоб повертати громадянам світло щоразу швидше.