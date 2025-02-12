Андрій Єрмак поспілкувався з колишнім в’язнем Бершадського гетто Романом Шварцманом

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з колишнім в’язнем Бершадського гетто Романом Шварцманом.

Андрій Єрмак подякував за активну діяльність для збереження пам’яті про нацистські злочини проти людства. Окремо він відзначив нещодавню промову Романа Шварцмана в німецькому Бундестазі. Тоді живий свідок Голокосту порівняв дії сучасної Росії з нацистськими злочинами та закликав до міжнародної підтримки України.

«Сьогодні вкрай важливе те, що ви робите. Дуже важливо доносити, зокрема, інформацію про необхідність подальшої підтримки України. Адже війна триває, нам потрібно використовувати всі можливості, щоб світ нас чув, і не втратити необхідної єдності», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак також запропонував провести спільну зустріч із представниками США, Ізраїлю, Німеччини, які працюють над збереженням пам’яті жертв Голокосту, зокрема, щоб обговорити наслідки злочинів проти людяності, які Росія скоює проти українського народу зараз.

Роман Шварцман відзначив стійкість і наполегливість, яку проявляє вся Україна в протистоянні з агресором. Він переконаний, що ця боротьба матиме важливе місце в історії.

Народжений на Вінниччині в багатодітній єврейській родині, Роман Шварцман разом із сім’єю потрапив до Бершадського гетто, коли йому було п’ять років. З початку 1990-х років він активно займається громадською діяльністю для збереження пам’яті про жертв Голокосту. Є головою Одеської регіональної асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів.