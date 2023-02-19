Андрій Єрмак поспілкувався зі звільненими з російського полону захисниками «Азовсталі» та першим заступником мера Енергодара

На виконання доручення Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак поспілкувався у відеоформаті зі звільненим у четвер із російського полону першим заступником міського голови Енергодара Іваном Самойдюком, а також старшим матросом Військово-Морських сил ЗСУ Віталієм Агеєвим і військовослужбовцем Державної прикордонної служби України Вадимом Джафаровим, які навесні боронили «Азовсталь» і Маріуполь.

Андрій Єрмак переказав звільненим вітання від Президента України. За словами керівника Офісу Глави держави, Володимир Зеленський особисто стежив за перебігом операції та знає історію кожного визволеного.

Вітаючи звільнених на рідній землі, Андрій Єрмак наголосив, що кожне повернення українців із полону – це свято для всієї країни.

Як доповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Дмитро Усов, сьогодні команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими вдалося звільнити 101 українського героя: 100 військовослужбовців та одного цивільного громадянина. З них 94 – захисники Маріуполя, включно із 63 оборонцями заводу «Азовсталь». Серед звільнених – представники ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України.

«Зараз надається вся необхідна медична допомога, консультації. Буде відновлено всі документи та зроблено все, що необхідно для наших захисників», – зазначив Дмитро Усов.

За його словами, всі визволені сьогодні з полону були у списку поранених, який уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець передав російській стороні під час візиту до Туреччини. Проте Росія не дотримувалася норм Женевської конвенції та відмовилася від репатріації й передачі поранених.

«Це нас не зупинило й не зупинить – ми повернемо всіх», – наголосив заступник начальника ГУР.

Під час онлайн-включення Іван Самойдюк подякував Президентові Володимиру Зеленському, керівнику Офісу Глави держави та всій команді Координаційного штабу за докладені зусилля для звільнення бранців.

«За те, що маємо змогу сьогодні спілкуватися з вами, спілкуватися з рідними. І чекаємо на те, що ми будемо корисними нашій Україні, нашому народу», – сказав він.

Віталій Агеєв додав, що попри важкі умови полону він зараз нарешті відчуває себе вільною людиною.

Вадим Джафаров зі свого боку наголосив, що у російській неволі все ще перебуває багато наших захисників, які переживають усі тяготи полону. Він також зазначив, що ворога потрібно виганяти з української землі.

«Країна дякує вам за те, що ви боролися, за те, що ви не здавалися й нарешті вдома. Коли всі свої вдома, то ми точно переможемо й звільнимо нашу землю від загарбників», – відповів Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також подякував команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всім, хто залучений до роботи над звільненням бранців.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, голова Координаційного штабу Кирило Буданов висловив задоволення тим, що сьогоднішнє звільнення пройшло вдало, адже ще вчора були певні питання щодо списків.

«Те, що ви тут, – це як констатація того, що все йде згідно з планом і всіх буде повернуто назад», – сказав він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, вітаючи звільнених на рідній землі, констатував: для визволення кожного проводиться титанічна робота.

«Ми пам’ятаємо кожного нашого захисника й захисницю, які ще перебувають у полоні. Хочемо зробити все, щоб ви якнайшвидше стали в стрій – стрій громадян України, військовослужбовців, працівників», – зазначив він.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба подякував Івану Самойдюку за виявлені мужність і стійкість.

«Хочу привітати й подякувати вам – 333 дні ви були в полоні, ви справжній приклад державника, людини, яка не зрадила свою громаду, своїх людей, свій народ», – сказав Олексій Кулеба.

«Це показує, що ми – єдина родина, яка обов’язково переможе ворога», – резюмував Андрій Єрмак і побажав звільненим якнайшвидшого відновлення.

