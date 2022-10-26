Андрій Єрмак представив на Конференції омбудсменів і національних інститутів з прав людини план дій із захисту українських полонених, яких утримує Росія

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак взяв участь у відеоформаті у Конференції омбудсменів і національних інститутів з прав людини «Битва за права людини. Крим. Україна. Світ», що відбулася в Загребі (Хорватія) у продовження парламентського саміту Кримської платформи.

Звертаючись до учасників конференції, Андрій Єрмак зазначив, що відтоді, як вісім років тому, наприкінці лютого 2014-го, Росія вторглася в Україну й окупувала український півострів Крим, там не залишилося правових норм, які не порушила б РФ.

«І сьогодні, на дев’ятому місяці повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, змушений констатувати: у Європі у ХХІ столітті знову є табори смерті. Вони діють у Росії та на окупованих нею українських територіях. У це важко повірити, це не вкладається в голові, але це факт», – розповів керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зробив акцент на тому, що Росія як правонаступниця СРСР є учасницею Женевських конвенцій 1949 року, включно з Конвенцією про поводження з військовополоненими. Однак вона цинічно порушує норми цього документа.

«Представників ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста не пускають до українських військовополонених. Росія блокує роботу місії ООН з розслідування теракту проти захисників Маріуполя, яких утримують в Оленівському СІЗО. Лише там російські терористи в уніформі безжально знищили близько п’яти десятків наших військових. Імовірно, вони мали на меті приховати інші злочини», – заявив Андрій Єрмак.

Він наголосив: кожне місце незаконного утримання українців є свідченням безкарності Росії, яка порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Керівник Офісу Глави держави також нагадав про інші злочини РФ: російські війська зруйнували десятки населених пунктів в Україні, методично знищують критично важливу цивільну інфраструктуру, б'ють по складах із продовольством і пальним, супермаркетах, лікарнях, університетах, а напередодні зими намагаються зруйнувати українську енергосистему.

«Про місто Буча світ дізнався через масові поховання мирних жителів, закатованих і вбитих російськими окупантами. Але таку ж картину ми бачимо чи не в кожному звільненому українському місті», – зауважив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента України закликав міжнародну спільноту не зволікати, а максимально активно діяти.

«Ми повинні врятувати в'язнів Кремля. Кожен день, кожна година коштують нашим людям життя. Захист прав людини в умовах окупації є одним із центральних викликів, з якими ми стикаємося. І тут не обійтися без світової солідарності та прагнення до справедливості», – заявив він.

Керівник Офісу Президента України презентував учасникам Конференції план, який передбачає низку кроків.

По-перше, винесення на світовий рівень питання Оленівки, доступу до українських військовополонених та захисту їхніх прав, а також ухвалення відповідної спільної декларації омбудсменів.

«Документ має рішуче засудити воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, який Росія вчиняє проти українців», – наголосив Андрій Єрмак.

По-друге, за його словами, на лінію зіткнення має бути відправлена велика спільна місія за участю омбудсменів із різних країн, яка перебуватиме там доти, поки Росія не забезпечить доступ до місць примусового утримання українських полонених.

«Ми також маємо створювати міжнародні місії омбудсменів, які домагатимуться доступу до полонених і цивільних заручників Кремля», – додав керівник Офісу Глави держави.

По-третє, варто запровадити регулярне оприлюднення тематичних доповідей, які серед іншого складатимуться зі свідчень очевидців.

«І це лише кілька інструментів, які вже у вас у руках. Якщо ми разом не зробимо негайних кроків, у російських таборах смерті можуть з’явитися крематорії», – зазначив Андрій Єрмак.

За результатами Конференції представники національних інституцій з прав людини та омбудсмени схвалили декларацію, у якій підтвердили спільну мету щодо необхідності дотримання та запобігання подальшим порушенням прав людини в контексті повномасштабної війни Росії проти України та порушення територіальної цілісності нашої держави. Це має здійснюватися шляхом створення міжнародної консультаційної платформи співпраці.

Учасники заходу також визнали, що ведення Росією війни проти України спричиняє грубі порушення та зловживання правами людини, викликає гуманітарну кризу й порушення прав людини у нашій державі та світі.

У декларації учасники закликали законодавчі органи своїх країн ініціювати розробку та ухвалення документів, спрямованих на захист і забезпечення прав людини та запобігання їх порушенню. Вони також закликали уряди сприяти забезпеченню, захисту та запобіганню порушенням прав людини, зокрема прав громадян України за кордоном.

Крім того, сторони задекларували готовність сприяти продовженню політики своїх держав щодо невизнання незаконної анексії Криму та інших українських територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також поширювати ідеї територіальної цілісності України та інформацію про неприпустимість ведення війни в сучасному світі.