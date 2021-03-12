Андрій Єрмак презентував Центр протидії дезінформації, який працюватиме на базі РНБО

Проблема протидії інформаційній війні та дезінформації вимагає скоординованих зусиль усіх державних органів, парламенту та громадянського суспільства, а також ресурсів міжнародних партнерів України. Про це заявив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на презентації Центру протидії дезінформації, яка відбулася в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Культура, медіа, туризм».

«Інформаційна безпека сьогодні є запорукою незалежності та суверенітету будь-якої держави світу. І це беззаперечний факт. Водночас у сучасному світі гібридні методи ведення війни розвиваються з колосальною швидкістю», – зазначив Андрій Єрмак.

Так, зауважив він, зараз багато країн зіткнулися з пропагандистською машиною, яка дискредитує вакцинацію. Зокрема, дезінформаційні кампанії проти вакцинації були розгорнуті у США та Ізраїлі, і уряди цих держав борються проти цієї дискредитації різними способами.

«Щодо нашої країни, то в інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів, ботів, запускають фейкомети та пропагандистські снаряди. Слово сьогодні стає потужною зброєю, яка вражає не тіло, а мозок та серце людини. Інформаційна війна – це один із проявів гібридної війни. Як свого часу сказав воєначальник Карл фон Клаузевіц, мета будь-якої війни – це нав'язати свою волю противнику. Не обов'язково захоплювати територію – можна гібридно, методами пропаганди, корупції руйнувати противника зсередини й диктувати йому необхідні рішення», – сказав керівник Офісу Президента.

Він наголосив, що мета пропагандистів, які працюють проти України, – дестабілізувати ситуацію всередині країни, а також роз’єднати нашу державу із союзниками. З цією метою сіють сумніви, поширюють фейкові оцінки та маніпулюють емоціями.

«Сьогодні нам вкрай потрібно давати дуже ефективну відсіч та виводити ці брудні технології на чисту воду», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що проблема протидії інформаційній війні вимагає скоординованих зусиль не тільки всередині країни, а й на міжнародному рівні – для підтримки миру та стабільності у глобальному масштабі.

Тому, за його словами, у цьому питанні Україна діятиме в тісній співпраці із західними партнерами, зокрема країнами НАТО, які вже мають певний досвід.

Андрій Єрмак нагадав, що ще влітку минулого року Президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою створення в Україні міжнародного центру протидії дезінформації.

«На виконання цього доручення Президента найближчим часом розпочне свою роботу такий Центр, який буде створений на базі Ради національної безпеки і оборони. Цей орган не буде політичним. Президент буде здійснювати необхідний контроль та пильно слідкувати за діяльністю. Я впевнений, що наступного тижня такий Центр розпочне свою роботу», – повідомив керівник Офісу Глави держави.

Він також зазначив, що українська сторона вже отримала підтвердження та зацікавленість партнерів щодо участі в цьому Центрі.

«Сьогодні нам дуже потрібно, щоб цей Центр швидко став потужним інструментом боротьби з дезінформацією. Я думаю, що ми дуже скоро побачимо перші результати його діяльності», – резюмував Андрій Єрмак.

Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський зі свого боку зазначив, що Центр протидії дезінформації координуватиме діяльність різних гілок влади, зокрема Міністерства культури та інформаційної політики, Інституту стратегічних досліджень, також будуть залучені спецслужби та створені підрозділи з моніторингу.

«Сьогодні суверенітет країни визначається не лише наявністю атомної бомби, а серед іншого й наявністю систем моніторингу інформації та протидії інформаційній війні», – сказав він.