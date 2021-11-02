Андрій Єрмак презентував новий інформаційний бюлетень Офісу Президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак презентував інформаційний бюлетень OPEN Digest, який стане новим каналом для донесення професійної та об’єктивної інформації про діяльність Президента Володимира Зеленського та української влади до громадян України, міжнародних партнерів, представників дипломатичних місій, працівників міжнародних аналітичних структур та українських громадян за кордоном.

«Це – нова платформа, новий канал комунікації. Як казав Сократ, заговори, щоб я тебе побачив. Цей вислів є дуже актуальним, бо ми відчуваємо, що сьогодні світ недостатньо поінформований про те, що відбувається в Україні, як працює команда Президента», – наголосив Андрій Єрмак під час онлайн-презентації дайджесту в Офісі Глави держави.

За його словами, в Україні сьогодні проводять безпрецедентні реформи, при цьому наша країна восьмий рік протистоїть агресору та бореться за повернення своїх територій.

Андрій Єрмак зауважив, що OPEN Digest спрямований передусім на інформування працівників дипломатичних місій, української громади в інших країнах, журналістів, міжнародних партнерів тощо. Водночас на розсилку можуть підписатися всі охочі.

Бюлетень міститиме інформацію про головні події в країні, розповідатиме про важливі реформи, візити та зустрічі керівництва держави з міжнародними партнерами тощо.

«Ми хотіли б сьогодні започаткувати цей проект і розставити всі крапки, щоб дійсно і в Україні, і за її межами чули правду», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак закликав українських дипломатів уважно переглядати OPEN Digest і надавати свої пропозиції щодо покращення комунікації як всередині України, так і назовні.

«Треба не мовчати. Від кожного представника нашої країни за кордоном залежить, яке враження складається про Україну й про те, що відбувається», – наголосив керівник Офісу Президента.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що дайджест є комунікаційним засобом у діяльності представників закордонних дипломатичних установ України.

«Потрібно, щоб цей дайджест опинився в кожного іноземного дипломата, представника державної служби країни акредитації або міжнародної організації, який опікується Україною, у кожного експерта країни вашої акредитації, який цікавиться Україною», – сказав Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що представники дипломатичних установ також мають активно популяризувати цей комунікаційний продукт у країні акредитації.

«Міністерство закордонних справ допоможе розробити версії дайджесту іншими мовами, щоб ми більш акцентовано працювали з регіональними аудиторіями, і ми зможемо спільно налагодити цю роботу», – зазначив міністр закордонних справ.

Заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга зауважив, що отримання об’єктивних оперативних та професійних даних у час інформаційного суспільства має виняткове значення.

У таких умовах OPEN Digest може виступати як першоджерелом корисної та об’єктивної інформації, так і важливим додатковим інформканалом, переконаний він.

Інформаційний бюлетень OPEN Digest буде доступний українською та англійською мовами, його розсилатимуть наприкінці тижня. Підписатися на розсилку можна на Офіційному інтернет-представництві Президента України за цим посиланням, позначивши «галочкою» OPEN Digest.