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Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей
Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей

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Андрій Єрмак прибув до Парижа для участі в зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату

26 січня 2022 року - 15:12

Українська делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко прибула до Франції.

У межах підготовки запланованого візиту в Україну Президента Франції Еммануеля Макрона українська делегація за участю заступника керівника Офісу Глави держави Ростислава Шурми та міністра інфраструктури Олександра Кубракова проведе низку зустрічей, зокрема з міністром економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мером, з метою предметного обговорення фінансової взаємодії та двосторонньої економічної співпраці.

Крім того, в межах геополітичного треку керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і т. в. о. першого заступника глави делегації України у Тристоронній контактній групі народний депутат Андрій Костін візьмуть участь у зустрічі політичних радників лідерів країн Нормандського формату.

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