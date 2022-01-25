Андрій Єрмак прибув до Парижа для участі в зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату

Українська делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко прибула до Франції.

У межах підготовки запланованого візиту в Україну Президента Франції Еммануеля Макрона українська делегація за участю заступника керівника Офісу Глави держави Ростислава Шурми та міністра інфраструктури Олександра Кубракова проведе низку зустрічей, зокрема з міністром економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мером, з метою предметного обговорення фінансової взаємодії та двосторонньої економічної співпраці.

Крім того, в межах геополітичного треку керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і т. в. о. першого заступника глави делегації України у Тристоронній контактній групі народний депутат Андрій Костін візьмуть участь у зустрічі політичних радників лідерів країн Нормандського формату.