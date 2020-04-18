Андрій Єрмак проконтролював перебіг локалізації лісових пожеж на Житомирщині

За дорученням Президента України Володимира Зеленського зранку 19 квітня керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим на гелікоптері здійснили обліт районів лісових пожеж у Житомирській області.

«Ми зробимо все, щоб захистити людей та ліси України від пожеж. Люди, які постраждали, оперативно отримують необхідну допомогу», – заявив керівник Офісу Президента України журналістам.

Під час засідання оперативного штабу в Овручі було заслухано доповіді керівників обласної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства лісових ресурсів, представників районних адміністрацій.

За даними поліції, першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав лінію електропередачі. Однак є певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Тому сьогодні в Житомирській області працює слідчо-оперативна група.

За даними керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій, тривають роботи щодо ліквідації пожеж на території державних лісогосподарських підприємств Овруцького та Народицького районів на трьох основних напрямках: район села Виступовичі, села Першотравневе та села Теклівка, а також на окремих ділянках Народицького спецлісгоспу (на межі з територією Овруцького району). У цей час у ліквідації пожежі задіяні більш як тисяча рятувальників ДСНС та працівників Держлісагентства та понад 100 одиниць техніки.

П’ять осередків горіння локалізовані, а в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.

Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вона охопила територію в 4390 га.

У Чорнобильській зоні продовжується локалізація чотирьох осередків вогню, загрози його розповсюдження поки що немає. До ліквідації пожежі там залучено понад 700 осіб та понад 150 одиниць техніки. Зокрема, важка техніка ДСНС та Збройних сил України, включно з авіацією.

Андрій Єрмак передав лісникам, рятувальникам, нацгвардійцям і поліцейським подяку від Президента України Володимира Зеленського за самовіддану працю та привітання з Великоднем.

У коментарі для журналістів керівник президентського Офісу пояснив, що для Глави держави дуже важливо тримати під контролем роботу з мінімізації наслідків лісових пожеж. Андрій Єрмак відзначив злагодженість дій усіх державних органів і служб.