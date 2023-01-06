Андрій Єрмак провів брифінг для сенаторів США щодо протистояння повномасштабному вторгненню Росії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів брифінг з питань ситуації довкола протистояння повномасштабному вторгненню Росії та розвитку спроможностей сил оборони України.

У брифінгу взяли участь сенатори Сполучених Штатів Америки Джек Рід та Ангус Кінг, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк, заступники керівника Офісу Президента Роман Машовець та Ігор Жовква, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» Володимир Кудрицький, представники військового командування.

Андрій Єрмак подякував сенаторам США за візит до України та наголосив на важливості проведення систематичних брифінгів для наших стратегічних партнерів щодо ситуації на фронті.

«Ми в Офісі Президента щотижня проводимо брифінги. Для нас надзвичайно важливо, щоб ви як наші друзі та партнери не лише знали, що відбувається на полі бою, на лінії фронту. Важливо, щоб ви отримували оновлену інформацію щодо наших потреб і наших планів, наступних операцій. І ми продовжуватимемо цю роботу», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак відзначив важливість інформування про поточну ситуацію безпосередньо з боку представників військового командування та Офісу Глави держави.

«Це вкрай важливо, щоб ви як сенатори, як конгресмени точно знали, який вигляд має поточна ситуація, безпосередньо від наших командирів, від команди Офісу Президента. Адже це допомагає в розумінні подальших кроків. Я переконаний, що ви отримали повну інформацію», – зазначив він.

Учасники брифінгу заслухали дані щодо поточної ситуації на визначених ділянках фронту та оцінки можливих подальших дій російських військ. Зокрема, було зазначено, що ворог концентрує угруповання задля проведення наступальних дій. Також ішлося про потреби сил оборони України в забезпеченні військовою технікою та боєприпасами.

Окремо було розглянуто питання захисту української критичної інфраструктури, яку й далі обстрілює ворог. Наголошувалося на важливості відновлення трансформаторів різної потужності та обладнання електростанцій, які були пошкоджені внаслідок обстрілів. Крім того, ішлося про протидію ворожим кібератакам. Відзначено важливу роль допомоги, яку надають нашій країні США задля відновлення та захисту критичної інфраструктури.

Учасники брифінгу ознайомилися з поточним станом та розвитком можливостей протиповітряної оборони України.