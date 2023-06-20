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Андрій Єрмак провів брифінг із безпекових питань для представників Атлантичної ради США

21 червня 2023 року - 11:38

Андрій Єрмак провів брифінг із безпекових питань для представників Атлантичної ради США

За дорученням Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів у режимі відеоконференції брифінг із безпекових питань для членів Атлантичної ради (Atlantic Council) Сполучених Штатів Америки.

Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам Америки, Президентові Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу США, а також усьому американському народові за послідовну підтримку, яку наша держава відчуває під час війни. 

«Нам надзвичайно важливо доносити правдиву інформацію про події, які нині відбуваються в Україні та навколо нашої країни. Адже неспровокована агресія Росії не тільки приносить неймовірні страждання, руйнування і смерть. Вона також сіє світом жахливу брехню, яка отруює свідомість людей, що не можуть або не хочуть дізнаватися правду», – сказав він. 

Керівник Офісу Президента наголосив, що Атлантична рада є одним із провідних аналітичних центрів у сфері міжнародної політики, який об’єднує потужний і  впливовий колективний інтелект.

«Гасло Атлантичної ради – «Працювати разом, щоб забезпечити майбутнє. Відновлення атлантичної спільноти для протидії глобальним викликам» – цілком і повністю відповідає сподіванням України, яка не бачить свого майбутнього без колективного й демократичного Заходу», – сказав Андрій Єрмак.

Він зазначив, що перед цивілізованим світом сьогодні стоїть спільна мета – перемогти країну-агресора, яка не визнає норм міжнародного права та Статуту ООН.

«Зробити це необхідно якомога швидше. Щоб і далі не гинули люди від щоденних повітряних атак, на полі бою, а також через такі вчинки непередбачуваного сусіда, як підрив греблі Каховської ГЕС», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак висловив переконання, що послідовна підтримка партнерів є гарантом завершення кровопролиття в Україні, а також відновлення суверенітету нашої держави в міжнародно визнаних кордонах.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець наголосив на важливості  брифінгів і систематичного інформування партнерів України про актуальні оборонні потреби нашої держави.

«Маємо доносити правдиву інформацію, яка необхідна в нинішніх умовах, коли наша країна протистоїть агресору», – сказав Роман Машовець.

Військові керівники та посадовці Збройних Сил України поінформували учасників заходу про безпекову ситуацію в Україні та навколо неї, а також відповіли на запитання присутніх.

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