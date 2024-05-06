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6 травня 2024 року - 22:19

Андрій Єрмак провів четвертий раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

У межах підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів четвертий раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки.

«Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу – відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої  безпекової угоди вже цього місяця», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони обговорили найбільш принципові положення угоди, формулювання низки питань, а також визначили дату наступного раунду переговорів.

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