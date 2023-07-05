Андрій Єрмак провів другу зустріч із представниками іноземних дипломатичних місій щодо реалізації пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського

На виконання доручення Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів консультації з іноземними дипломатами щодо реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського, яка складається з десяти пунктів. Зокрема, в межах зустрічі сторони обговорили питання радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також територіальної цілісності України.

«Для нас дуже важлива підтримка кожного з вас, оскільки зараз за цим столом перебувають люди, які поважають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність нашої держави, і нам надзвичайно важливо почути вас», – зазначив Андрій Єрмак на початку зустрічі.

У заході взяли участь посли країн G7, голова Представництва ЄС в Україні та очільники дипломатичних представництв Туреччини, Південно-Африканської Республіки, КНР, Данії, Бразилії, Індії, Іспанії, Індонезії, Республіки Корея, Австралії, Саудівської Аравії, Аргентини, Польщі, Словаччини, Чехії, ООН та Ватикану.

Зустріч стала продовженням попередніх консультацій, які відбулися 30 червня поточного року. Представники іноземних держав відзначили конструктивність і змістовність заходу та висловили підтримку зусиль України, спрямованих на досягнення миру. Всі учасники консультацій погодилися продовжувати роботу в обраному форматі для напрацювання ефективних рішень для реалізації Української формули миру.

Окрему увагу в межах зустрічі, що відбулася в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, приділили консультаціям щодо звільнення військових і цивільних бранців, яких утримує Росія.

На захід були запрошені офіцер управління бригади Національної гвардії України «Азов» майор Дмитро Андрющенко та лейтенант Державної прикордонної служби Олександра Крученко – захисники Маріуполя та «Азовсталі», які пережили російський полон і були звільнені в жовтні 2022 року.

Андрій Єрмак зазначив, що Координаційний штаб було створено за дорученням Президента України та відкрито торік у березні, і сьогоднішня зустріч у штабі підкреслює важливість питання звільнення полонених для Української держави та Президента особисто.

«Звільнення всіх полонених і депортованих – це один із пунктів Формули миру, яку ініціював Володимир Зеленський, і наша держава продовжує активні консультації з усіма зацікавленими країнами щодо її реалізації», – констатував він.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, голова Координаційного штабу Кирило Буданов і представник ГУР та Координаційного штабу Ігор Сибіга поінформували послів про результати роботи штабу та програми, які він реалізує. Заступник начальника Головного управління розвідки Дмитро Усов ознайомив іноземних дипломатів із роботою Координаційного штабу, який займається розшуком і звільненням полонених військових і цивільних громадян України, супроводом сімей захисників щодо соціального захисту та процедурних питань, реінтеграційною та постізоляційною підтримкою захисників України та їхніх родин.

Кирило Буданов коротко поінформував учасників про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та наголосив: єдиний спосіб убезпечити Україну й світ від ядерної загрози – вивести російські війська зі станції й допустити туди МАГАТЕ та українських експертів.

Андрій Єрмак у цьому контексті зазначив: «Україна готова представити своє бачення концепції безпеки на атомних об’єктах, яка могла б стати основою для багатьох країн світу. Пропоную обговорити її на наступній консультації в такому форматі».

