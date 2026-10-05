Посилення захисту неба, підготовка до зими та дипломатичний трек: Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Туском

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави подякував Польщі та особисто Прем’єр-міністру за солідарність і підтримку.

«Кожного дня замість миру Росія обирає ескалацію. І ми дуже вдячні Польщі за те, що в такий складний час отримуємо необхідну допомогу», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також поінформував Премʼєр-міністра про підготовку можливих тристоронніх форматів зустрічей на технічному рівні між Україною, Америкою та Росією. За словами Володимира Зеленського, з українського боку жодних перешкод немає, але важливо, щоб американська сторона підготувалася зі свого боку й забезпечила російську готовність.

Лідери обговорили також підготовку української енергомережі до зими та інші чутливі питання.

«Не все можна сказати по телефону в деталях – домовилися про особисту зустріч ближчим часом. Вдячний Дональду та Польщі за підтримку. Тільки об’єднаною силою всіх у Європі можна зупинити Росію і не дати цій хворій війні піти далі», – підсумував Глава держави.