Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Героїзм і мужність наших воїнів не залишають жодних сумнівів, що Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського
Героїзм і мужність наших воїнів не залишають жодних сумнівів, що Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського

24 вересня 2022 року - 22:03

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вітання Президента іудеям України з нагоди Рош-Гашана

25 вересня 2022 року - 18:00

Героїзм і мужність наших воїнів не залишають жодних сумнівів, що Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського

24 вересня 2022 року - 21:59

Перша леді України відвідала Меморіал 9/11 та Український музей у Нью-Йорку, де розповіла про стан українських музейних закладів

24 вересня 2022 року - 14:21

Орденами «Золота Зірка» відзначаємо тих, хто творить історію нашої держави й нашого народу – Президент України

24 вересня 2022 року - 08:14

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та рідним загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та рідним загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно

24 вересня 2022 року - 08:10

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак провів нараду щодо підготовки плану реабілітації та допомоги звільненим з полону

23 вересня 2022 року - 21:41

Андрій Єрмак провів нараду щодо підготовки плану реабілітації та допомоги звільненим з полону

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів робочу нараду щодо підготовки плану заходів з реабілітації й допомоги тим, хто 21 вересня повернувся з російського полону в результаті успішного обміну. У зустрічі також взяли участь заступники очільника Офісу Глави держави, керівники силових відомств, представники уряду, уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Андрій Єрмак нагадав, що 200 звільнених осіб перебувають на території України, п’ять визволених захисників тимчасово перебуватимуть на території Туреччини.

«Наші люди, які повернулися додому, мають постійно відчувати опіку держави. Це позиція Президента. І будь-які питання, що виникають, мають бути розв’язані. Також важливо вибудувати індивідуальний підхід до кожної людини, щоб усі вони відчували нашу турботу за те, що нас захищали», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що в питаннях реабілітації Україні готові допомагати міжнародні партнери, які мають відповідний досвід і програми.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що всі подальші дії стосовно звільнених з полону обов’язково мають відбуватися з дотриманням необхідних юридичних процедур. Він також звернув увагу на важкий фізичний та психологічний стан частини колишніх полонених.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що звільнені мають пройти медичне обстеження в державних установах, дати свідчення представникам правоохоронних органів.

Командувач Національної гвардії України Юрій Лебідь доповів, що звільнені військовослужбовці полку «Азов» та інші нацгвардійці вже отримують необхідну допомогу.

За підсумками наради Андрій Єрмак запропонував підготувати конкретні пропозиції та план дій і представити їх Президенту найближчим часом.

Версія для друку