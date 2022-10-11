Андрій Єрмак провів нараду щодо ситуації в регіонах України після масованих атак Росії на об’єкти критичної інфраструктури

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами обласних військових адміністрацій та мерами обласних центрів України, яка була присвячена ситуації в регіонах нашої країни після масованих обстрілів з боку Російської Федерації об’єктів критичної інфраструктури, насамперед енергетичних.

У нараді також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко та Ростислав Шурма.

Андрій Єрмак подякував керівникам військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування та всім відповідним органам влади за роботу, яка здійснюється в ці дні для максимально швидкого реагування на наслідки терористичних ударів РФ та відновлення енергопостачання.

«Хочу вам подякувати і від імені Президента. Справді потужна робота кожного з вас. Знаємо, що всі працюють цілодобово і все відновлюється. Але наші люди й так страждають майже вісім місяців, тому все, що необхідно з боку держави, потрібно робити дуже швидко», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента заслухав інформацію про поточну ситуацію в усіх регіонах і ті потреби й проблеми, які вимагають уваги та вирішення.

Голови обласних військових адміністрацій проінформували про шкоду, якої було завдано унаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників-камікадзе на об’єкти енергетичної інфраструктури. Очільники ОВА, керівництво Міністерства енергетики та НЕК «Укренерго» розповіли про ситуацію з відновленням електропостачання, а також про заходи щодо посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Андрій Єрмак попросив заступників керівника Офісу Президента разом з головами обласних військових адміністрацій надати перелік усіх нагальних потреб щодо відновлення пошкодженої інфраструктури, який керівництво Української держави передаватиме країнам-партнерам, що вже готові допомагати нашій країні в цих питаннях.

«Також у цей час дуже важлива ваша пряма комунікація з громадянами, щоб вони чітко розуміли, коли що робиться й відновлюється на місцях. Тому ваші виступи чи звернення до людей були б дуже корисними», – сказав він.

Наприкінці Андрій Єрмак відзначив, що всі керівники, органи та служби працюють як одна команда, і цей надзвичайно важливо.

«Думаю, що строки, за які нам вдається все налагодити, безпрецедентні. Всі бачать і цінують вашу роботу», – зазначив керівник Офісу Президента.