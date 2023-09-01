Андрій Єрмак провів онлайн-брифінг щодо Формули миру для керівників дипмісій, акредитованих у Туреччині

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв у режимі відеозв'язку участь у брифінгу щодо реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського для керівників дипломатичних місій, акредитованих у Туреччині.

Захід був організований Посольством України в Турецькій Республіці. У брифінгу взяли участь керівники дипмісій 30 держав, зокрема «Групи семи», країн ЄС та Глобального Півдня.

Андрій Єрмак висловив подяку країнам-партнерам за солідарність з Україною і закликав їх продовжити скоординовані зусилля для наближення перемоги.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Росія не відмовилася від своїх агресивних планів знищити Україну, міжнародні інституції та світовий порядок.

Він поінформував учасників брифінгу про рівні імплементації Формули миру, відзначивши важливу роль регулярних консультацій на рівні акредитованих в Україні послів країн-партнерів, а також успішних і конструктивних зустрічей у форматі радників з питань національної безпеки.

«Скоординована робота міжнародних партнерів наближатиме кінець війни. Вітаємо долучення нових партнерів до Формули миру», – зазначив Андрій Єрмак.

Було відзначено лідерську роль Туреччини та активну участь турецького керівництва в забезпеченні продовольчої безпеки.

«Ми як ніхто розуміємо важливість допомоги країнам, які потерпають від наслідків розв’язаної Росією війни. Україна готова продовжувати постачання своєї продукції, однак Росія і далі руйнує продовольчу інфраструктуру одного з ключових для продовольчої безпеки регіонів – Чорного моря. Спільні зусилля мають бути спрямовані на те, щоб не дозволити Росії використовувати голод для досягнення власних цілей», – акцентував керівник Офісу Глави держави.

Окремо було наголошено, що українська Формула миру має універсальний характер і передбачає, серед іншого, механізми забезпечення стабільності й безпеки на світових продовольчих ринках в інтересах глобальної спільноти.