Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Росія протягом уже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах – звернення Президента
Росія протягом уже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах – звернення Президента

10 червня 2025 року - 19:56

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України зустрівся з Президентом Сербії

11 червня 2025 року - 22:21

Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч із президентами Молдови та Румунії

11 червня 2025 року - 22:03

Двосторонні відносини, євроінтеграція України та безпека в Чорноморському регіоні: Президент провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії

11 червня 2025 року - 20:47

Україна продовжить допомагати Молдові, щоб упередити енергетичну та інші потенційні кризи, які можуть бути спричинені гібридними загрозами – Президент

11 червня 2025 року - 20:42

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Саміт Україна – Південно-Східна Європа
Саміт Україна – Південно-Східна Європа

11 червня 2025 року - 17:32

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками лідерів країн Північної Європи, Балтії та керівників Євросоюзу

9 червня 2025 року - 21:40

Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками лідерів країн Північної Європи, Балтії та керівників Євросоюзу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками лідерів держав Північної Європи, Балтії, президентів Європейської ради та Європейської комісії, Високої представниці ЄС із закордонних справ та безпекової політики.

Співрозмовники обговорили продовження підтримки України в боротьбі проти російської агресії. Зокрема, ішлося про необхідність зміцнення ППО на тлі посилення ракетно-дронових обстрілів з боку Росії.

Андрій Єрмак розповів про результати зустрічей української делегації у Вашингтоні, де також говорили про необхідність збереження підтримки України.

Особлива увага під час розмови – посиленню санкційного тиску на Росію. Для України важливо, щоб 18-й санкційний пакет ЄС містив обмеження проти банківського та енергетичного секторів, тіньового флоту РФ, а також вторинні санкції.

Крім того, сторони обговорили підготовку до майбутніх міжнародних заходів, насамперед саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді, саміту НАТО в Гаазі, а також саміту ЄС.

Версія для друку