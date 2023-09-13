Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із політичними та громадськими діячами країн Латинської Америки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у режимі відеоконференції з представниками громадсько-політичних спільнот низки країн Латинської Америки.

Андрій Єрмак наголосив, що український народ відстоює свою незалежність у боротьбі з Російською Федерацією, яка розв’язала цю загарбницьку війну.

«Україна обов’язково переможе. Питання сьогодні лише в часі та ціні, яку доведеться заплатити, яку ми вже платимо тисячами наших людей, руйнуванням нашої інфраструктури. Але Росія не відмовляється від своєї мети. Йдеться не лише про території – вони прагнуть знищити український народ, убити всіх, хто чинить спротив, а з решти насильно зробити росіян», – акцентував він.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець зауважив, що вже понад 560 днів український народ чинить опір російській агресії. Він поінформував учасників зустрічі про актуальну ситуацію на полі бою.

Також було зазначено, що Росія продовжує масовані обстріли цивільних і військових об’єктів на території України з широким використанням різноманітного озброєння, зокрема ракет повітряного, наземного та морського базування, які вона й далі виробляє.

Заступник керівника Офісу Глави держави Олексій Кулеба розповів, що загалом за час війни пошкоджено понад 200 тис. об’єктів на території України, з них близько 25 тис. зруйновано повністю. Пошкоджено майже 170 тис. житлових будинків, зруйновано близько 11 тис. енергетичних об’єктів, 4,3 тис. освітніх і спортивних закладів, майже 2 тис. медичних закладів.

Чи не в кожному звільненому населеному пункті знаходять масові поховання закатованих і вбитих російськими окупантами цивільних українців. З початку повномасштабного вторгнення в нашій країні офіційно підтверджено загибель понад 9,6 тис. цивільних, серед них понад 500 дітей. Близько 17 тис. 530 осіб зазнали поранень.

Радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна зазначила, що однією з найтрагічніших сторінок повномасштабної російської агресії стала незаконна депортація Росією українських дітей. Російські діячі публічно хизуються, що примусово вивезли до РФ сотні тисяч юних українців. Наразі Україні вдалося повернути 386 дітей.

«Дітям кажуть, що такої нації, як українці, не існує, забороняють спілкуватися рідною мовою, промивають мізки пропагандою, змушують брати участь у мілітаристських і пропагандистських заходах», – розповіла вона.

Дарія Зарівна нагадала про ініційований Володимиром Зеленським стратегічний план дій Bring Kids Back UA, який відповідає четвертому пункту Формули миру «Звільнення всіх полонених і депортованих». За її словами, будь-яка країна, організація чи особа може долучитися до реалізації цього плану.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що війна завдала колосальних збитків навколишньому середовищу та біологічному різноманіттю України. Зафіксовано понад 2,5 тис. випадків злочинів проти довкілля, загальна сума шкоди перевищує 57 млрд дол. США. А умисний підрив росіянами греблі Каховської ГЕС став наймасштабнішим актом екоциду на планеті за десятиліття.

«Україна на сьогодні є однією з найбільш замінованих країн світу. Третина території нашої країни замінована. Розмінування – один із ключових напрямів пункту восьмого Формули миру Володимира Зеленського, ми маємо пришвидшити темпи розмінування», – зазначив він.

Міністр палива та енергетики Герман Галущенко нагадав, що з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року енергетична система України щоденно зазнавала російських атак. Було зафіксовано понад 300 влучань в енергетичні об’єкти на території країни.

Крім того, окупація Росією на початку березня минулого року найбільшої у Європі Запорізької АЕС стала наймасштабнішим викликом для ядерної та радіаційної безпеки в історії.

У зв’язку з викладеним Андрій Єрмак іще раз звернув увагу, що Формула миру Володимира Зеленського містить пункти щодо продовольчої, енергетичної, екологічної та ядерної безпеки, і кожна держава може проявити лідерство у реалізації одного або декількох із них.

Звертаючись до представників громадсько-політичних спільнот Латинської Америки, керівник Офісу Глави держави висловив переконання, що український народ і латиноамериканські народи набагато ближчі, ніж багато хто уявляє.

«Сьогодні українські воїни ведуть боротьбу за свободу всіх народів світу. І я закликаю вас допомогти нам переконати народи Латинської Америки не вірити російській пропаганді та підтримати Україну. Нам дуже важливо залучити країни регіону до реалізації Формули миру Президента Зеленського та відновити функціонування норм міжнародного права», – сказав Андрій Єрмак.

За його словами, усі народи Латинської Америки мають добре пам’ятати свою боротьбу за свободу.

«Коли тебе хочуть убити або перетворити на раба, марні будь-які розмови про компроміс. Тому заяви деяких політиків про перемир’я чи можливість домовитись із Росією безглузді», – заявив він.

Очільник Офісу Глави держави висловив окрему подяку кубинській громаді за постійну підтримку України.

Він також наголосив, що наша країна надзвичайно зацікавлена у розвитку плідних дружніх відносин із країнами Латинської Америки, створенні ефективних форматів взаємодії.

Андрій Єрмак акцентував, що запропонована Президентом України Формула миру базується на нормах міжнародного права й Статуту ООН та каже про цінності, які всі поділяють, – суверенітет, територіальну цілісність і незалежність кожної держави. Також вона передбачає справедливе покарання агресора.

«Після перемоги України маємо створити такі дієві міжнародні механізми, які запобігли б повторенню в будь-якій точці світу того, що відбувається сьогодні в нашій країні», – підсумував керівник Офісу Глави держави.