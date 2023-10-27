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Хай сьогодні всіх об’єднає відчуття, як багато українська мова, всі наші люди пройшли, щоб Україна завжди була вільною – звернення Президента Володимира Зеленського
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Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із представниками групи світових лідерів The Elders

26 жовтня 2023 року - 19:02

Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із представниками групи світових лідерів The Elders

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у режимі відеоконференції з представниками міжнародної неурядової організації The Elders, до складу якої входять високопоставлені державні діячі, борці за мир та захисники прав людини.

У спілкуванні взяли участь: очільниця The Elders, Президентка Ірландії у 1990–1997 рр. Мері Робінсон, 32-й Президент Колумбії, лауреат Нобелівської премії миру Хуан Мануель Сантос, Президент Монголії у 2009–2017 рр. Цахіагійн Елбегдорж, Прем’єр-міністерка Нової Зеландії у 1999–2008 рр. Гелен Кларк, а також радники керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Андрій Єрмак подякував The Elders за дієву підтримку й допомогу Україні та українцям у часи повномасштабного російського вторгнення.

Керівник Офісу Глави держави повідомив, що 28–29 жовтня на Мальті відбудеться вже третя зустріч дипломатичних радників і політичних директорів МЗС із питань національної безпеки та представників провідних міжнародних організацій, присвячена обговоренню та узгодженню конкретних планів щодо реалізації пунктів Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Андрія Єрмака, очікується участь представників понад 50 країн світу. Зокрема, дуже важливим є посилення представництва держав Азії, Латинської Америки та Близького Сходу, і Україна вітатиме допомогу всіх, хто може сприяти збільшенню їхньої кількості.

Керівник Офісу Президента акцентував, що сьогодні дуже важливо далі об’єднувати світ, особливо на тлі тих подій, які відбуваються, наприклад, навколо Ізраїлю та Палестини.

«Ми готові спілкуватися з усіма, хто поважає міжнародне право, статут ООН, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», – укотре наголосив Андрій Єрмак.

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