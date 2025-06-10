Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером, радником у справах континентальної Європи та Туреччини Президента Франції Бертраном Бюшвальтером і дипломатичним радником Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

Андрій Єрмак розповів про результати візиту української делегації до Вашингтона й наголосив, що підтримка України на рівні американського політичного істеблішменту залишається високою.

Окрема увага – збільшенню тиску на Росію. Керівник Офісу Президента зауважив, що Україна розраховує на підтримку Сенатом США двопартійного законопроєкту, спрямованого на посилення санкцій проти Росії та запровадження вторинних обмежень щодо тих країн і компаній, які допомагають РФ обходити санкції.

Він додав, що сам факт розгляду цього законопроєкту стане важливим сигналом для всіх міжнародних партнерів.

Крім того, Андрій Єрмак поінформував про ситуацію на полі бою та російські ракетно-дронові удари по цивільних.

Сторони скоординували зусилля в межах підготовки саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді, та домовилися бути в контакті.