Андрій Єрмак провів розмову з головним радником Президента Бразилії

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29 липня 2023 року - 10:31

За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником Президента Федеративної Республіки Бразилія Селсо Аморімом.

Андрій Єрмак розповів співрозмовнику про підготовку чергової зустрічі радників із національної безпеки лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права.

Він зазначив, що українська сторона активно працює над залученням до цих зустрічей якомога ширшого кола учасників.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що Україна продовжує активну роботу над імплементацією Формули миру Президента Володимира Зеленського та підготовкою Глобального саміту миру.

Андрій Єрмак зауважив, що наша країна готова обговорювати відповідні питання з усіма державами, які насправді поважають міжнародне право й Статут ООН, принципи суверенітету й територіальної цілісності.

Керівник Офісу Президента України та головний радник Президента Бразилії домовилися продовжувати конструктивний діалог.

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