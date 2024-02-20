Андрій Єрмак провів розмову з міністром підприємств і виробництва Італії 

У продовження діалогу з партнерами керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо.

Андрій Єрмак висловив подяку уряду та народу Італії за незмінну підтримку України й українців у боротьбі за свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Співрозмовники обговорили питання посилення та прискорення роботи над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Італією.

Андрій Єрмак розповів Адольфо Урсо про ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським економічну платформу «Зроблено в Україні». Сторони обговорили, як збільшити ефективність цього майданчика для взаємодії з бізнесом з урахуванням, зокрема, найкращого досвіду Італії.

Крім того, керівник Офісу Президента і міністр підприємств і виробництва Італії торкнулися актуальних питань посилення співпраці українського та італійського бізнесу.

Андрій Єрмак та Адольфо Урсо також обговорили напрями взаємодії в межах головування Італії в G7 у 2024 році.

