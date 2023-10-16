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Андрій Єрмак провів розмову з міністром закордонних справ Мальти

16 жовтня 2023 року - 21:27

За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Республіки Мальта Ієном Боргом.

Андрій Єрмак поінформував міністра про поточну безпекову ситуацію та підготовку України до зимового періоду, зокрема про необхідність посилення захисту об’єктів енергетичної інфраструктури від російських терористичних атак. 

Керівник Офісу Глави держави повідомив про підготовку до проведення найближчим часом третьої зустрічі на рівні радників із національної безпеки та дипломатичних радників, яка стосуватиметься імплементації Української формули миру та організації Глобального саміту миру. Він відзначив участь Посла Мальти в регулярних тематичних зустрічах на рівні послів, присвячених окремим пунктам Формули миру.

Андрій Єрмак висловив подяку Мальті та її народу за незмінну підтримку України, а також привернув увагу до того, що ця країна добре відома своєю участю в гуманітарних ініціативах та є авторитетом у відстоюванні питань миру й безпеки. 

Співрозмовники обговорили важливість співпраці в контексті розширення кола країн, які підтримують Формулу миру, завдяки державам Глобального Півдня.

«Мальта як непостійний член Ради Безпеки ООН зосереджується на тих питаннях, які є складовою Формули миру: безпеці, стійкості та солідарності. Нам також необхідно розробити ефективну платформу для поглиблення діалогу з країнами Глобального Півдня, і роль Мальти дуже важлива для нас», – наголосив Андрій Єрмак. 

Керівник Офісу Президента України та міністр закордонних справ Мальти домовилися продовжити діалог і посилити координацію з порушених під час розмови питань.

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