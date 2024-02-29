Андрій Єрмак провів розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки

У межах продовження постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову у відеоформаті з радником Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Сторони обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру на рівні лідерів держав та урядів, який має відбутися у Швейцарії.

Очільник Офісу Глави держави поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та нагальні потреби Сил оборони.

Андрій Єрмак і Тімоті Барроу також обговорили кроки з реалізації двосторонньої безпекової угоди, підготовленої в межах Спільної декларації G7 і підписаної лідерами України та Сполученого Королівства під час візиту Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва в січні 2024 року. Керівник Офісу Глави держави зазначив, що Україна зацікавлена в залученні Великої Британії до низки проєктів.

Андрій Єрмак висловив вдячність Тімоті Барроу, уряду та всьому народу Великої Британії за підтримку та допомогу в захисті свободи й незалежності України та спільних демократичних цінностей у Європі.