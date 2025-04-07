Андрій Єрмак провів розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Основний фокус розмови – безпекова ситуація та спільні з партнерами зусилля заради досягнення справедливого та сталого миру для України. Зокрема, сторони відзначили важливість візиту начальників штабів оборони Франції та Великої Британії до України минулого тижня.

Окремо Андрій Єрмак і Джонатан Пауелл обговорили реалізацію домовленостей, яких досягли Президент України Володимир Зеленський і Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Співрозмовники також обговорили необхідність активізації гуманітарного треку за участю міжнародних посередників. Ідеться про звільнення всіх військових і цивільних полонених та повернення незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей.