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Андрій Єрмак провів розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії

8 квітня 2025 року - 22:17

Андрій Єрмак провів розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Основний фокус розмови – безпекова ситуація та спільні з партнерами зусилля заради досягнення справедливого та сталого миру для України. Зокрема, сторони відзначили важливість візиту начальників штабів оборони Франції та Великої Британії до України минулого тижня.

Окремо Андрій Єрмак і Джонатан Пауелл обговорили реалізацію домовленостей, яких досягли Президент України Володимир Зеленський і Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Співрозмовники також обговорили необхідність активізації гуманітарного треку за участю міжнародних посередників. Ідеться про звільнення всіх військових і цивільних полонених та повернення незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей.

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