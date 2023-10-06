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Андрій Єрмак провів розмову з радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії

6 жовтня 2023 року - 21:01

Андрій Єрмак провів розмову з радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії

За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Республіки Індія Аджитом Кумаром Довалом.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію, зокрема про чергові терористичні акти Росії, які призвели до загибелі значної кількості цивільних громадян України.

Керівник Офісу Глави держави повідомив про підготовку до проведення найближчим часом третьої зустрічі на рівні радників з національної безпеки, яка стосуватиметься імплементації Української формули миру та організації Глобального саміту миру. Він зазначив, що українська сторона провела вже дев’ять тематичних зустрічей на рівні послів, присвячених окремим пунктам Формули миру, і з кожним разом розширює коло учасників, зокрема, залучаючи країни Глобального Півдня.

Співрозмовники також обговорили важливість інтенсифікації контактів на рівні міністрів оборони двох країн. 

Керівник Офісу Президента України й радник Прем’єр-міністра Індії домовилися продовжувати діалог і координувати позиції стосовно важливих питань міжнародного порядку денного.

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