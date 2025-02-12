Андрій Єрмак провів розмову зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову зі спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Андрій Єрмак і Кіт Келлог обговорили майбутній візит спецпредставника до України, який є дуже важливим.

Очільник Офісу Глави держави наголосив на тому, що пріоритетом для нашої країни є досягнення справедливого та стійкого миру.

Також ішлося про ситуацію на фронті й питання безпеки цивільного населення України. Окрему увагу приділили майбутнім зустрічам на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Андрій Єрмак висловив подяку Сполученим Штатам за підтримку України в боротьбі з російською агресією.