За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонні переговори із зовнішньополітичними радниками голів урядів Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та зовнішньополітичним радником Президента Фінляндії. Сторони обговорили формати подальшої підтримки України.

«Хочу відзначити вагомий внесок країн Північної Європи у прискорення перемоги України й наголосити на важливості подальшої координації для посилення політичної та практичної підтримки нашої країни в боротьбі з російською агресією», – сказав Андрій Єрмак на початку розмови.

Очільник Офісу Глави держави також виклав українське бачення можливого обсягу та конкретних механізмів реалізації гарантій, які відображені в Київському безпековому договорі, розробленому міжнародною експертною групою Єрмака-Расмуссена. На переконання Андрія Єрмака, на Вільнюському саміті НАТО має бути запропоновано чіткий алгоритм руху України до членства в Альянсі.

«Сподіваюся, що країни Північної Європи підтримають надання гарантій безпеки Україні до того, як вона стане повноправним членом НАТО, і готові підписати відповідний документ», – наголосив він і закликав учасників розмови поділитися думками щодо можливостей максимізації практичних результатів Вільнюського саміту НАТО та, зокрема, надання гарантій безпеки Україні до вступу в Альянс.

Керівник Офісу Президента також поінформував представників країн Північної Європи про українську Формулу миру. Андрій Єрмак зазначив, що Україна розраховує на готовність цих держав брати участь у її реалізації та заохочувати до приєднання якомога більше інших країн. Він укотре наголосив на важливості проведення Глобального саміту миру, забезпечення участі в ньому на найвищому рівні та закликав розглянути пропозицію щодо можливості його проведення в одній зі Скандинавських країн.

Окремо співрозмовники зупинилися на питаннях розширення оборонної підтримки України, включно з протиповітряною обороною, далекобійною артилерією, бойовими літаками й боєприпасами.

Керівник Офісу Президента окремо подякував Фінляндії за рішення про надання Україні 15-го пакету оборонної допомоги обсягом 78 млн євро, який збільшив загальну вартість пакетів оборонної допомоги до 990 млн євро.