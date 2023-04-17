Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах постійного діалогу з партнерами провів телефонну розмову з радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, останні дії російського агресора та дії сил оборони України.

Співрозмовники домовилися про подальшу координацію в питанні надання безпекової допомоги Україні та обговорили подальші кроки в цьому напрямі.

Керівник Офісу Глави держави подякував американському народові, Президенту Джозефу Байдену та його команді, а також обом палатам Конгресу США за потужну всебічну підтримку України в боротьбі проти агресора та за свободу й демократію у Європі.