Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та дії сил оборони з метою деокупації українських територій.

Сторони також підбили підсумки саміту НАТО, який відбувся минулого тижня у Вільнюсі.

Керівник Офісу Глави держави високо оцінив погодження на полях саміту Спільної декларації про підтримку України, яка передбачає безпекові зобов'язання щодо нашої країни. Документ підтримали держави «Великої сімки» та дев’ять інших країн. Андрій Єрмак і Джейк Салліван обмінялися думками про початок переговорів щодо укладення в межах цієї декларації двосторонніх меморандумів про взаєморозуміння стосовно зобов'язань щодо України.

Крім того, керівник Офісу Президента поінформував співрозмовника про перебіг підготовки до нової зустрічі, що має продовжити консультації, які відбулися в червні в Копенгагені, щодо ключових принципів миру.

Андрій Єрмак висловив подяку США, особисто Президенту Джозефу Байдену, його адміністрації, обом палатам Конгресу та всьому американському народові за незмінно міцну підтримку України в боротьбі з російською тиранією та потужне лідерство в консолідації світу навколо прагнення нашої держави до справедливого закінчення війни.